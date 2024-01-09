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В России усомнились в американском методе выявления пластика в воде

В Союзнапитках назвали ненаучным метод США по обнаружению нанопластика в воде

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Shutterstock

Данные о наличии опасных для здоровья человека частиц нанопластика в бутилированной воде не основываются на научных данных и в целом преждевременны. Об этом заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков, сообщает РИА Новости.

«Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным, поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя», — заявил Новиков.

9 января сообщалось, что американские ученые изобрели новый метод обнаружения нанопластика в питьевой воде. При анализе 25 образцов бутылок с водой, продающихся в США, они выявили содержащийся в воде нанопластик в количестве 110-370 тысяч частиц на литр. Это в 100 раз превышает ранее полученные данные.

Опасность нанопластика заключается в его способности из-за совсем маленьких размеров попадать в клетки и кровь человека, в том числе через плаценту в тело новорожденных.

25 ноября ученые предложили очищать воду от микропластика гибридными биороботами.

Ранее сообщалось, что наночастицы пластика могут повышать риск болезни Паркинсона.

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