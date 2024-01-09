Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Французские энергетики проведут забастовку в разгар холодов

Глава профсоюза FNME-CGT: французские энергетики начнут забастовку 15 января

close
100%
Michael Bunel/ZUMAPRESS/Global Look Press

Сотрудники энергокомпании EDF во Франции планируют с 15 января начать забастовку из-за низких зарплат. Об этом рассказал генеральный секретарь профсоюза FNME-CGT Фабрис Кудур в интервью РИА Новости.

«На данный момент объединение профсоюзов направило предупреждение о забастовке, начиная с 15 января. Все объекты EDF будут затронуты требованиями касательно переговоров о зарплатах на 2024 год, которые не соответствуют нашим ожиданиям», — сказал он.

Профсоюзы требуют повышения зарплаты на 4%, в то время как руководство предложило увеличить вознаграждение сотрудников на 1,5% в дополнение к индексации зарплат на 2% во всей отрасли.

Последние переговоры, прошедшие накануне, закончились провалом. В ответ четыре профсоюза энергетиков обещали направить руководству предупреждение о забастовке.

До этого введение эмбарго на нефть и газ из России привело к рекордному сокращению выработки электроэнергии во Франции за последние 30 лет.

Накануне стало известно о проблемах Франции в финансовой сфере. Глава минфина страны Брюно Ле Мэр заявил, что самые сложные с экономической точки зрения времена для граждан страны еще впереди.

Ранее во Франции назначили самого молодого в истории Франции премьер-министра.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами