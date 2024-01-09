Французские энергетики проведут забастовку в разгар холодов

Сотрудники энергокомпании EDF во Франции планируют с 15 января начать забастовку из-за низких зарплат. Об этом рассказал генеральный секретарь профсоюза FNME-CGT Фабрис Кудур в интервью РИА Новости.

«На данный момент объединение профсоюзов направило предупреждение о забастовке, начиная с 15 января. Все объекты EDF будут затронуты требованиями касательно переговоров о зарплатах на 2024 год, которые не соответствуют нашим ожиданиям», — сказал он.

Профсоюзы требуют повышения зарплаты на 4%, в то время как руководство предложило увеличить вознаграждение сотрудников на 1,5% в дополнение к индексации зарплат на 2% во всей отрасли.

Последние переговоры, прошедшие накануне, закончились провалом. В ответ четыре профсоюза энергетиков обещали направить руководству предупреждение о забастовке.

До этого введение эмбарго на нефть и газ из России привело к рекордному сокращению выработки электроэнергии во Франции за последние 30 лет.

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