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В Новосибирске огласили приговор сотруднику магазина, который запер ребенка в холодильнике

В Новосибирске продавец, заперший ребенка в холодильнике, получил условный срок

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 49-летнего продавца магазина «Мари-Ра», который запер в холодильнике девятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в августе 2022 года, в новосибирском супермаркете «Мари-Ра», девятилетний покупатель сделал замечание продавцу магазина, попросив его убрать с витрин просроченные продукты.

В ответ сотрудник торгового зала запер ребенка в холодильном складском помещении и незаконно удерживал. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования вину подсудимый отрицал.

Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы на срок 3 года с испытательным сроком в полтора года.

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