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Следком назвал возможную причину массовой аварии в Новгородской области

СК: причиной массового ДТП в Новгородской области стала Chery на летней резине

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МЧС России

Следственный комитет Новгородской области раскрыл обстоятельства массового ДТП, которое произошло 8 января на трассе М-11 «Нева». Детали появились в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, изначально произошла авария с автомобилем Chery, который, обладая покрышками, не соответствующими дорожным условиям, потерял управление и врезался в металлическое ограждение. После этого движущиеся по магистрали машины стали сталкиваться с китайским авто и между собой.

Спустя некоторое время автомобиль Honda, попытавшись уйти от ДТП, также врезался в ограждение. Водитель с женой вышли на трассу, где попали под колеса машин. В салоне находились дети, один из которых попал в больницу. Второму ребенку врачам помочь не удалось.

Отмечается, что расследование продолжается, и сейчас сотрудники СК выясняют, могло ли привести к аварии некачественное обслуживание трассы.

Напомним, 8 января на 526-м км трассы М-11 в Новгородской области столкнулись более 50 грузовиков и легковых автомобилей. В результате происшествия пострадали более 16 человек, в том числе 5 детей. Известно о четырех летальных случаях, в числе которых есть один ребенок.

Ранее на массовое ДТП в Новгородской области отреагировали в Кремле.

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