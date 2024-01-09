Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Тюмени избили участника спецоперации

В Тюмени полиция выясняет обстоятельства избиения участника спецоперации

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Тюмени группа неизвестных молодых людей избила, предположительно, участника военной операции, полиция проводит проверку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Инцидент произошел на улице Малышева, 35. Видео, на котором несколько молодых людей бьют лежащего на земле мужчину, было опубликовано в Telegram-канале «ЧС Тюмень».

В комментарии к видео, пишет агентство, супруга потерпевшего заявила, что ее муж является военным. По ее словам, он вышел из машины и сделал замечание группе молодежи, которая шумела и хамила прохожим, а в ответ на него напали. Мужчину доставили в областную клиническую больницу и госпитализировали в профильное отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщили агентству в пресс-службе депздрава региона.

В МВД рассказали, что проводится проверка, выясняются обстоятельства и участники конфликта, после этого будет дана правовая оценка случившемуся.

7 января глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении человека, который напал на участника СВО.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами