В Тюмени избили участника спецоперации

В Тюмени группа неизвестных молодых людей избила, предположительно, участника военной операции, полиция проводит проверку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.
Инцидент произошел на улице Малышева, 35. Видео, на котором несколько молодых людей бьют лежащего на земле мужчину, было опубликовано в Telegram-канале «ЧС Тюмень».
В комментарии к видео, пишет агентство, супруга потерпевшего заявила, что ее муж является военным. По ее словам, он вышел из машины и сделал замечание группе молодежи, которая шумела и хамила прохожим, а в ответ на него напали. Мужчину доставили в областную клиническую больницу и госпитализировали в профильное отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщили агентству в пресс-службе депздрава региона.
В МВД рассказали, что проводится проверка, выясняются обстоятельства и участники конфликта, после этого будет дана правовая оценка случившемуся.
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