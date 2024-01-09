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Суд отложил слушания о приостановке работы клуба, где проходила вечеринка Ивлеевой

Суд перенес на 10 января рассмотрение дела о приостановке работы клуба Mutabor

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Лефортовский районный суд Москвы отложил рассмотрение административного дела о возможности приостановления работы московского клуба «Мутабор» (Mutabor), в котором прошла скандальная вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Данные об этом появились в картотеке суда.

Заседание по делу запланировали на 10 января в 10:00, пояснили на сайте московских судов.

По данным корреспондента РИА Новости, суд перенес заседание по просьбе представительницы клуба, потому что ей нужно время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Юрист заявила, что они получили повестку в последний рабочий день, а заседание назначено на первый рабочий день этого года.

Владельца клуба «Мутабор» хотят привлечь к административной ответственности за то, что на вечеринке Ивлеевой находился больной инфекционным заболеванием. На прошлом заседании предоставили доказательства случившегося — карту инфекционного больного и копию чека на приобретение пива.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии присутствовали звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), журналистка Ксения Собчак и другие.

Мероприятие и участников вечеринки раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за мероприятие. Однако суд оштрафовал девушку на 100 тыс. рублей за организацию мероприятия. Согласно делу, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка — нахождение в голом виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а также нецензурная брань.

Ранее сообщалось, что Киркоров впервые выступил на сцене после скандала с вечеринкой.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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