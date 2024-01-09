Названы сроки завершения ремонта теплотрассы в Люберцах

Специалисты приступили к восстановлению теплоснабжения в Люберцах. Работы ведутся на теплотрассе и в котельной, завершить их планируется к сегодняшнему вечеру, рассказали телеканалу «360» в региональном Минэнерго.

На данный момент в котельной осушена тепловая камера, а в теплотрассе вырезано окно, сообщили в министерстве.

«Производится подгонка латки с последующими сварочными работами», — добавили в ведомстве.

Местные жители ранее рассказали об отсутствии тепла в домах на Октябрьском проспекте, улице Кирова и в одной из школ, причину связали с прорывом теплотрассы около котельной.

Напомним, в Подмосковье с 4 января жители микрорайона Климовск остаются без отопления при 20-градусных морозах. Замглавы Подольска и руководители частной котельной, которую власти взяли под свое управление, задержаны, на данный момент тепло частично вернули в 69 из 173 домов.. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее назвали виновных в аварии на котельной.