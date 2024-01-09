Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы сроки завершения ремонта теплотрассы в Люберцах

Минэнерго Подмосковья: теплотрассу в Люберцах отремонтируют к вечеру 9 января

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Специалисты приступили к восстановлению теплоснабжения в Люберцах. Работы ведутся на теплотрассе и в котельной, завершить их планируется к сегодняшнему вечеру, рассказали телеканалу «360» в региональном Минэнерго.

На данный момент в котельной осушена тепловая камера, а в теплотрассе вырезано окно, сообщили в министерстве.

«Производится подгонка латки с последующими сварочными работами», — добавили в ведомстве.

Местные жители ранее рассказали об отсутствии тепла в домах на Октябрьском проспекте, улице Кирова и в одной из школ, причину связали с прорывом теплотрассы около котельной.

Напомним, в Подмосковье с 4 января жители микрорайона Климовск остаются без отопления при 20-градусных морозах. Замглавы Подольска и руководители частной котельной, которую власти взяли под свое управление, задержаны, на данный момент тепло частично вернули в 69 из 173 домов.. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее назвали виновных в аварии на котельной.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами