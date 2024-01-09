В Южной Корее запретили разводить собак для употребления в пищу

Парламент Южной Кореи постановил, что в стране вскоре будет нельзя разводить собак для употребления их в пищу. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Законопроект, запрещающий разведение, разделку, распространение и продажу собак на мясо, прошел через парламент 208 голосами «за» при двух воздержавшихся», — говорится в публикации.

Законопроект также предусматривает предоставление субсидий людям, занимающимся производством собачатины, для смены работы.

Запрет вступит в силу с 2027 года. После этого нарушителям будет грозить до трех лет лишения свободы или штраф в размере до 30 млн вон ($22,7 тыс.).

По статистике правительства Южной Кореи, в стране сейчас насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и примерно 1600 ресторанов, которые продают еду, приготовленную из собачатины. Это часть корейской национальной кухни.

17 ноября сообщалось, что в Южной Корее к 2027 году планируют запретить есть собак. Теперь эта инициатива реализована законодательно.

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