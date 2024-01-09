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В Госдуме призвали просвещать россиян на тему ЗОЖ

Депутат Тумусов: граждан нужно просвещать на тему здорового образа жизни

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Depositphotos

В России нет необходимости вводить запрет на объявления о времени продажи алкоголя в магазинах, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Вместо этого, по его мнению, следует активнее просвещать граждан о здоровом образе жизни. Новые ограничения в сфере торговли спиртным он в беседе с RT назвал излишними.

Помимо запретов и ограничений следует больше внимания уделять сообщениям и беседам о пользе ЗОЖ, убежден Тумусов.

«Это очень важно, потому что продолжительность жизни человека более чем на 50% зависит от образа жизни, — подчеркнул он. — А образ жизни начинается с питания и [отсутствия] вредных привычек. Просвещать на эту тему очень важно. Это будет помогать нашим людям долго и здорово жить».

Напомним, запретить торговым сетям объявлять посетителям о предстоящей приостановке продажи алкоголя призвал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Свое предложение он направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.

Врачи ранее назвали опасный для здоровья продукт, популярный у адептов ЗОЖ.

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