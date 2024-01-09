В Оренбургской области младенец проглотил осколок от елочной игрушки

В селе Грачевка Оренбургской области десятимесячная девочка проглотила осколок от елочной игрушки, ребенка экстренно госпитализировали. Об этом сообщает портал OrenDay.

Инцидент произошел в частном доме в селе Грачевка, по словам матери пострадавшей, младшая дочь играла со старшей в комнате возле наряженной елки. Женщина отлучилась на несколько минут, а вернувшись обнаружила на полу осколки от елочной игрушки.

Мать достала изо рта десятимесячной дочери два небольших осколка и вызвала у ребенка рвоту. Испугавшись за жизнь девочки, женщина обратилась за экстренной медицинской помощью.

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