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В Оренбургской области младенец проглотил осколок от елочной игрушки

OrenDay: в Оренбургской области младенец проглотил осколок от елочной игрушки

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Depositphotos

В селе Грачевка Оренбургской области десятимесячная девочка проглотила осколок от елочной игрушки, ребенка экстренно госпитализировали. Об этом сообщает портал OrenDay.

Инцидент произошел в частном доме в селе Грачевка, по словам матери пострадавшей, младшая дочь играла со старшей в комнате возле наряженной елки. Женщина отлучилась на несколько минут, а вернувшись обнаружила на полу осколки от елочной игрушки.

Мать достала изо рта десятимесячной дочери два небольших осколка и вызвала у ребенка рвоту. Испугавшись за жизнь девочки, женщина обратилась за экстренной медицинской помощью.

Ребенка с диагнозом «Инородное тело в желудочно-кишечном тракте — стекло» перенаправили в больницу Бузулука для обследования. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Липецке ребенок проглотил новогодний колокольчик.

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