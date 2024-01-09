Врач оценил, можно ли укрепить иммунитет с помощью лука и чеснока

Употребление лука и чеснока без соблюдения других профилактических мер не окажет положительного эффекта на иммунитет. Об этом «Москве 24» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Он уточнил, что оба эти продукта полезны для человека, поэтому их нужно включать в свой рацион питания. По его словам, в чесноке есть мощные антиоксиданты, хром, витамины группы B, С, Е и микроэлементы, которые положительно влияют на иммунитет.

«Но только в составе сбалансированной диеты, включающей нужное количество белков, углеводов, полезных жиров и витаминов. Поднять иммунитет усиленным употреблением только чеснока и лука невозможно. Также не нужно рассчитывать на лук и чеснок как на лекарство от простуды», — пояснил врач.

Тяжельников рекомендует потреблять половину зубчика чеснока и четверть средней луковицы. Оба продукта лучше есть в сыром виде, чтобы сохранить все полезные свойства в них. Однако эксперт предупредил, что людям с заболеваниями ЖКТ стоит потреблять их только после термической обработки.

Врач, диетолог-эндокринолог Biogena Ангелина Водолазкая до этого рассказала «Газете.Ru», что чеснок и имбирь полезно употреблять зимой для поддержания иммунитета.

Ранее ученый перечислил полезные свойства витамина D.