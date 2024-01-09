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Гражданин Киргизии напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине в Москве

Shot: в Москве мужчина напал на ребенка в магазине

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В московском микрорайоне Марьино гражданин Киргизии напал на ребенка в магазине, он схватил девочку за шею и угрожал расправой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в мясном магазине на Новочеркасском проспекте в Москве. Семья с ребенком пришла за покупками, неожиданно в торговом зале к девочке подбежал неизвестный мужчина, он грубо схватил ее за шею и угрожал расправой.

Злоумышленника задержал отец девочки, он повалил неадекватного покупателя на пол, сотрудники торговой точки вызывали полицию.

Нападавшим оказался 43-летний гражданин Киргизии, он приехал в Москву около двух недель назад, мужчина находился в невменяемом состоянии и был госпитализирован для оказания психиатрической помощи.

Ранее в Краснодаре неизвестный напал на нескольких прохожих и порезал их ножом.

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