Ротвейлер напал на шестилетнего ребенка в Иркутской области

Ротвейлер напал на шестилетнего мальчика, гулявшего около дома в Усть-Кутском районе Иркутской области, ребенка спас проходивший мимо подросток. Об этом сообщил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов на странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 6 января во дворах жилых домов в поселке Мостоотряда в Усть-Кутском районе Иркутской области. Шестилетний мальчик прогуливался вдоль жилого дома, когда на него неожиданно набросился ротвейлер.

Собака успела несколько раз укусить ребенка, его крики услышал проходивший мимо подросток, он сумел отогнать разъяренного пса.

«Как выяснилось, собака была не бродячая. У нее есть хозяин, который вопреки правилам безопасности отправил животное на самовыгул. Обязательно будем разбираться с этой ситуацией», — отметил мэр района Сергей Анисимов.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

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