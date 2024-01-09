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Стало известно о состоянии пассажиров и экипажа после происшествия с самолетом в Норильске

Росавиация: на борту самолета после инцидента в Норильске никто не пострадал

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Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

На борту самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росавиации.

Пассажирский борт авиакомпании «Нордстар» выполнял рейс Красноярск — Норильск. Самолет во время посадки выкатился за пределы поля. На борту находилось всего 176 человек. Транспортная прокуратура устанавливает причины произошедшего. Воздушное судно отбуксировали к месту стоянки.

До этого сообщалось, что в Камчатском крае самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс, при посадке в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В августе самолет Boeing 737-800 при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В связи с необходимостью проведения технических работ после инцидента вылет рейса N 4-324 Новокузнецк – Санкт-Петербург был перенесен.

В марте в главке МЧС по Мурманской области сообщали, что пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Мурманска при попытке взлета.

Ранее рейс из Таиланда в Москву задержали более чем на сутки.

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