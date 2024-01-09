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Названа причина схода с рельсов вагонов в Забайкалье

В Забайкалье 14 вагонов с углем сошли с рельсов из-за столкновения с поездом

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Сход с рельсов вагонов грузового поезда в Забайкальском крае произошел в результате столкновения с соседним поездом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

На перегоне Бушулей – Алеур произошел сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате этого 14 вагонов с углем сошли с рельсов, пять из них опрокинулись. Движение поездов в обе стороны было остановлено.

В настоящее время на месте аварии работает оперативная группа пожарно-спасательной части. Оперативная группа ГУ МЧС по Забайкальскому краю находится в пути. Был создан постоянно действующий оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 8 января 2024 года в 19:17 мск. В результате происшедшего был нарушен габарит соседнего пути. Уточняется, что на станции Чернышевск из-за инцидента были остановлены пассажирские поезда №2 МоскваВладивосток и №392 ЧитаБлаговещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, а пассажиры будут обеспечены питанием и водой.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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