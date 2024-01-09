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В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге двери ведущего радио Sputnik

Подозреваемые в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержаны

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мвд.рф

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — поделилась Волк.

До этого РИА Новости сообщало, что ведущему радио Sputnik, автору подкаста «Изолента live» Трофиму Татаренкову подожгли дверь в его петербургскую квартиру.

По словам журналиста, неизвестные обложили дверь в его жилище шинами и досками, после чего швырнули в нее бутылку с зажигательной смесью. Также преступники заранее заблокировали магнитный замок двери наклейками.

Людей в квартире не было, огонь быстро заметила соседка, она вызвала спасателей.

До этого в Санкт-Петербурге арестованного по делу о поджоге военкомата медбрата Максима Асрияна обвинили в госизмене.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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