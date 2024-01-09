Клуб «Мутабор» могут временно закрыть

Клуб «Мутабор» может быть временно закрыт из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Как пишет РИА Новости, рассмотрение этого вопроса назначено на 9 января в Лефортовском суде Москвы.

В конце декабря прошла организованная Ивлеевой вечеринка с дресс-кодом, который предписывал явиться в полуобнаженном виде. Это вызвало негативную реакцию общественности, и Ивлеева вместе с участниками мероприятия были вынуждены оправдываться.

Рэпер Vacío, пришедший на вечеринку только в носке на половом органе, был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Кроме того, его арестовали еще раз за мелкое хулиганство. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей по административной статье за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

До этого клуб «Мутабор» подарил храму мощи Николая Чудотворца после «голой» вечеринки.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.