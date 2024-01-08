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Стало известно, сколько домов повредили обстрелы Белгорода с 29 декабря

Обстрелы Белгорода повредили более 200 домов с 29 декабря

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РИА Новости

Свыше 940 жилых помещений повредили обстрелы Белгорода со стороны Украины, начиная с 29 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, за прошедшие дни повреждения выявили в 944 помещениях, которые находятся в 812 квартирах в 82 многоэтажках и в 132 частных домах. Гладков подчеркнул, что власти уже приступили к восстановительным работам.

Так, повреждения крыш четырех многоквартирных домов собираются устранить уже к 1 февраля. А ремонтом внутренней отделки будут заниматься девять подрядчиков, которые приступят к работе с 9 января.

Также идет восстановление социальных и административных объектов — работы уже завершили на четырех объектах из 23. Губернатор заявил, что на ряде объектов ремонт закончат к 10 января, но на то, чтобы полностью устранить повреждения в 9-м лицее, центре народного творчества и на фасаде филиала ВГТРК, потребуется больше времени.

До этого Вячеслав Гладков рассказал, сколько жителей Белгорода покинули город.

Ранее ВСУ обстреляли промзону в Шебекино.

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