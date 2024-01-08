Очередь из 2 тыс. грузовиков образовалась на границе Украины с Польшей

Спикер погранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что три пункта пропуска на границе с Польшей остаются заблокированными, и образовалась очередь из порядка 2 тыс. грузовиков. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Речь идет о КПП «Рава-Русская – Гребенное», «Краковец – Корчева» и «Ягодин – Дорогуск». При этом польские пограничники сообщают, что в очередях на этих направлениях в сторону Украины находятся 1350 большегрузов.

По словам Демченко, сохраняется очередь из 550 грузовиков и у разблокированного КПП «Шегини – Медыка», а также на территории Словакии в направлении пропускного пункта «Ужгород».

Пункт «Шегини – Медыка» разблокировали 6 января после того, как местные фермеры подписали соглашение с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским.

Власти обязались выполнить все требования аграриев: предоставление субсидий производителям кукурузы в размере 1 млн злотых (22,8 млн руб.), увеличение объемов средств, выделенных на предоставление льготных кредитов фермерам, на 2,5 млрд злотых (57 млрд руб.) и заморозка сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Ранее в ЕС высказались против свободной торговли с Украиной.