Уголовное дело завели после ДТП с 50 авто в Новгородской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массовой аварии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По информации Следкома, уголовное дело завели по п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ, которая предполагает наказание за выполнение работ или оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники СК.

ДТП произошло на 526-м км трассы М-11 8 января. Столкнулись более 50 грузовиков и легковых автомобилей, в результате чего пострадали 10 человек, включая двух детей. Известно о четырех летальных случаях, в числе которых есть один ребенок.

На месте аварии развернули мобильный пункт обогрева.

В настоящее время движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществляется на 545-м километре.

Ранее движение по трассе М-4 «Дон» частично закрыли из-за снегопада.