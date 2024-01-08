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Названа причина смерти внештатного журналиста Lenta.ru Рыбина

РИА Новости: внештатник Lenta.ru Александр Рыбин умер из-за проблем с сердцем

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Телеграм-канал «Рабкор»

Найденный мертвым в Ростовской области журналист Александр Рыбин скончался из-за проблем с сердцем. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, специалисты осмотрели тело Рыбина, не обнаружили пропажу его личных вещей, ценностей и денег, и сделали вывод, что смерть мужчины произошла не в результате какого-либо преступления.

После этого труп направили на вскрытие, где медики установили точную причину смерти, которой оказалась кардиомиопатия, патология, нередко приводящая к сердечно-сосудистой смерти или к инвалидизации.

Александра Рыбина обнаружили мертвым 7 января на трассе в Красносулинском районе Ростовской области недалеко от города Шахты. При жизни мужчина был одним из журналистов портала «Рабкор» и долгое время внештатным сотрудником Lenta.ru. В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке, а также путешествия.

Ранее сообщалось о смерти основателя «Фонтанки» Андрея Константинова.

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