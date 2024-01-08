Квартиру россиянки в Риге забросали кирпичами

На проживающую в Риге россиянку было совершено нападение, неизвестные закидали кирпичами окна ее дома на первом этаже. Об этом пишет корреспондент интернет-газеты «Ваши новости», политолог Вадим Авва в своем Telegram-канале «Русский дневник».

Автор канала пояснил, что россиянка живет в Риге вместе с супругом в старом деревянном доме на первом этаже. Неизвестные стали бросать кирпичи в окна, когда женщина сидела на кухне, и один из них попал ей в голову.

Кроме этого, Авва пишет, что в момент нападения на улице было -20°C.

По данным политолога, в феврале 2022 года женщина была осуждена на год условно за то, что вышла к посольству России в Риге с плакатом «Россия я с тобой». Также ей грозит пять лет лишения свободы за «Публичное прославление и оправдание агрессии и военных преступлений».

Несколько дней назад в Праге неизвестный мужчина пришел к посольству России с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой.

Ранее на нидерландского политика, критикующего поставки оружия Украине, напали в Бельгии.