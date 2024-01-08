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Эксперты подсказали россиянам лучшие месяцы для отдыха

РИА Новости: самыми выгодными месяцами для отдыха станут июль, август и октябрь

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Shutterstock

Самыми выгодными месяцами для отдыха в 2024 году станут июль, август и октябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в HR.

«Если мы говорим не об экономии дней, а о финансовой выгоде, в 2024 году нужно выбирать для отдыха июль, август и октябрь. Именно на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы», — заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Он добавил, что с другой стороны, если работник желает сохранить как можно больше дней отпуска, то лучшими месяцами станут январь, май и июнь, в которых больше всего праздничных дней. Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева добавила, что есть и минусы: июнь и январь — это месяцы с наименьшим количеством рабочих дней, а это значит, что сотрудник получит значительно меньше отпускных.

Поэтому, добавила Нечаева, лучше всего захватить в отпускные дни также выходные дни, так как они не учитываются при начислении зарплаты.

До этого опрос показал, сколько россиян не смогли полностью отгулять отпуск в 2023 году.

Ранее юрист объяснила, когда сотрудникам могут отказать в предоставлении отпуска.

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