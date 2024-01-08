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Число жертв землетрясения в Японии достигло 161

Число жертв землетрясения в Японии возросло до 161

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Kim Kyung-Hoon/Reuters

Число жертв в результате серии землетрясений, происшедшей за последнюю неделю в Японии, составило 161. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, предоставленную японскими региональными властями.

По имеющимся данным, по меньшей мере 560 человек получили различного рода травмы. Спасателями пока не установлено местонахождение еще 165 человек.

В результате подземных толчков больше всего пострадала префектура Исикава, в которой полностью или частично разрушено не менее 1370 домов, а пожарами уничтожено около 300 построек.

В зоне бедствия продолжаются перебои с подачей электроэнергии и воды, не хватает топлива.

Ранее сообщалось, что пожилую японку спасли из-под завалов двухэтажного дома в городе Судзу префектуры Исикава. Женщина провела под обломками более пяти дней.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в центральной Японии 1 января, толчки были такой силы, что в стране объявляли об угрозе цунами, похожее предупреждение было сделано и на востоке России.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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