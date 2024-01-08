Глава волгоградского МЧС пожелал заболеть семье написавшего жалобу работника

Руководитель главного управления МЧС РФ по Волгоградской области Николай Любавин пожелал заболеть раком родственникам сотрудника, который написал на него жалобу в прокуратуру. Видеозапись с соответствующими высказываниями главы регионального отделения ведомства опубликовало издание «Новости Волгограда».

Как указано в материале, кадры были сделаны в ходе одного из селекторных совещаний. При этом во время мероприятия Любавин сообщил о проведенной прокуратурой проверке.

Он отметил, что причиной для проверки послужила некая жалоба от одного из сотрудников ведомства. По словам начальника ГУ МЧС по Волгорадской области, в обращении было написано о получении им неких «преференций» и лоббировании интересов банка «Открытие» из-за работы его супруги на данную кредитную организацию.

«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — подчеркнул он.

Любавин возглавил региональное отделение МЧС РФ в ноябре 2020 года. До этого он работал в главном управлении ведомства по Ставропольскому краю, в том числе в должности первого заместителя главы ГУ МЧС по региону.

Ранее в Тверской области уволили чиновника за неудачное поздравление женщин с 8 марта.