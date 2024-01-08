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Глава волгоградского МЧС пожелал заболеть семье написавшего жалобу работника

Глава волгоградского МЧС Любавин пожелал рака семье написавшего на него жалобу

Руководитель главного управления МЧС РФ по Волгоградской области Николай Любавин пожелал заболеть раком родственникам сотрудника, который написал на него жалобу в прокуратуру. Видеозапись с соответствующими высказываниями главы регионального отделения ведомства опубликовало издание «Новости Волгограда».

Как указано в материале, кадры были сделаны в ходе одного из селекторных совещаний. При этом во время мероприятия Любавин сообщил о проведенной прокуратурой проверке.

Он отметил, что причиной для проверки послужила некая жалоба от одного из сотрудников ведомства. По словам начальника ГУ МЧС по Волгорадской области, в обращении было написано о получении им неких «преференций» и лоббировании интересов банка «Открытие» из-за работы его супруги на данную кредитную организацию.

«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — подчеркнул он.

Любавин возглавил региональное отделение МЧС РФ в ноябре 2020 года. До этого он работал в главном управлении ведомства по Ставропольскому краю, в том числе в должности первого заместителя главы ГУ МЧС по региону.

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