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На Западном берегу задержали подозреваемых в теракте в районе Иерусалима

Times of Israel: полиция задержала троих подозреваемых в теракте у Иерусалима

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Corinna Kern/Reuters

Сотрудники израильских спецслужб арестовали подозреваемых в организации теракта в окрестностях Иерусалима. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Службу безопасности еврейского государства.

Как указано в материале, под стражей оказались трое палестинцев. Их подозревают в участии в организации теракта с использованием транспортного средства, который произошел утром 7 января на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рас-Биду».

В материале указано, что данный объект находится к северу от Рамаллы. При этом подозреваемыми являются двое врачей и одна медсестра, проживающие на Западном берегу реки Иордан.

По данным израильской полиции, в результате теракта пострадали два человека. Согласно заявлению, опубликованному в аккаунте правоохранительных органов в социальной сети X (бывший Twitter), у жителей диагностированы легкие травмы.

Кроме того, представители полиции сообщили о судьбе непосредственного участника теракта. Как рассказали в правоохранительных органах, стражи порядка нейтрализовали злоумышленника.

30 ноября в Иерусалиме два брата открыли стрельбу по остановке общественного транспорта, тяжело ранив молодую девушку и двоих пожилых людей. Также травмы получили еще восемь человек.

Позже ответственность за теракт на себя взяло палестинское движение ХАМАС. Более того, представители организации назвали произошедшее «партизанской операцией».

Ранее в США заявили о продолжении переговоров между Израилем и ХАМАС по вопросу освобождения заложников.

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