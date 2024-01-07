На севере Франции закроются несколько школ из-за наводнений

Власти французского департамента Па-де-Кале, сильно пострадавшего от наводнений, приняли решение не возобновлять работу 16 школьных учреждений в понедельник после рождественских каникул. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-релизе отмечается, что национальные органы образования провели оценку ситуации. По ее результатам было решено, что 16 школ, которые пострадали от наводнений, не смогут принять учеников в понедельник, 8 января.

Отмечается, что будут реализованы меры для непрерывности обучения учащихся каждого из затронутых учебных заведений, такие как введение дистанционного обучения или проведение занятий в муниципальных залах коммун или других школах.

До этого министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила, что почти вся федеральная земля находится под водой.

28 декабря президент немецкой ассоциации пожарных бригад Карл-Хайнц Банзе заявил, что жители Германии воруют мешки с песком, которые экстренные службы используют для укрепления дамб на фоне наводнений, для защиты собственных домов. По словам Банзе, для ликвидации последствий наводнений задействованы тысячи сотрудников по всей стране. Саму ситуацию он описал как самую напряженную за много лет.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.