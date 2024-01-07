Следственный комитет показал кадры из Домодедово, где мужчина взорвал гранату

Следственный комитет показал кадры из кальянной в Домодедово, где посетитель взорвал гранату. Видео опубликовано в Telegram-канале СК.

«Следователем следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 43-летний местный житель. Он подозревается в покушении, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п.п. «а,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали двое мужчин, 2002 и 1995 годов рождения. Потерпевшие были незамедлительно госпитализированы.

Инцидент произошел в заведении на улице Гагарина. По последним данным, в результате взрыва гранаты травмы получили четыре человека.

Официально в сообщении МВД говорится только о двух пострадавших. При этом не указано, был ли ранен сам задержанный.

Полицейские задержали мужчину за подрыв гранаты в кальянной днем 7 января.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке за неделю нашли две гранаты.