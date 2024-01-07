Челябинка заказала похищение мужа, чтобы вылечить его от наркозависимости

В Челябинске женщина заказала похищение своего мужа, чтобы вылечить его от наркозависимости. Об этом сообщает 74.RU.

По информации издания, инцидент произошел 5 января во дворе дома на улице Барбюса. Трое мужчин затолкали россиянина в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Полицейским удалось установить личности и разыскать всех участников произошедшего. Выяснилось, что похищение мужчины заказала его супруга, сообщает 74.RU. Челябинка намеревалась поместить мужа в клинику для лечения от наркотической зависимости, но он отказывался добровольно туда ехать.

Похищенный по заказу супруги мужчина вновь отказался от помещения в рехаб. Все стороны заявили об отсутствии претензий друг к другу.

Ранее стало известно, что широко используемый антибиотик оказался эффективен для лечения наркозависимости.