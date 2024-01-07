Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Челябинка заказала похищение мужа, чтобы вылечить его от наркозависимости

В Челябинске женщина заказала похищение мужа, чтобы отправить его в рехаб

close
100%
Shutterstock

В Челябинске женщина заказала похищение своего мужа, чтобы вылечить его от наркозависимости. Об этом сообщает 74.RU.

По информации издания, инцидент произошел 5 января во дворе дома на улице Барбюса. Трое мужчин затолкали россиянина в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Полицейским удалось установить личности и разыскать всех участников произошедшего. Выяснилось, что похищение мужчины заказала его супруга, сообщает 74.RU. Челябинка намеревалась поместить мужа в клинику для лечения от наркотической зависимости, но он отказывался добровольно туда ехать.

Похищенный по заказу супруги мужчина вновь отказался от помещения в рехаб. Все стороны заявили об отсутствии претензий друг к другу.

Ранее стало известно, что широко используемый антибиотик оказался эффективен для лечения наркозависимости.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами