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Губернатор Брянской области подтвердил уничтожение БПЛА над регионом

Брянский губернатор Богомаз: над регионом был сбит беспилотник ВСУ

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Shutterstock

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что над территорией Погарского района была предотвращена попытка ВСУ атаковать регион с помощью беспилотника.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Погарского района с помощью БПЛА», — говорится в сообщении главы области.

Он добавил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны РФ. В результате инцидента нет пострадавших и разрушений. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью отразили атаку со стороны ВСУ по объектам на территории РФ.

7 января Курская область подверглась обстрелу со стороны Украины. Село Козино Рыльского района оказалось частично обесточено. Аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения, когда будет безопасно.

Ранее губернатор Севастополя сравнил Украину с ошибкой 404.

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