Воздушная тревога объявлена в украинской столице

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«В Киеве и области объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.
В ночь на 7 января воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях Украины.
6 января власти Украины объявляли воздушную тревогу на всей территории страны. Также 6 января сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
Утром 29 декабря стало известно, что взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве. В этот день территория Украины подверглась массированному удару.
Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.