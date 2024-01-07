Воздушная тревога объявлена в украинской столице

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Киеве и области объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.

В ночь на 7 января воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях Украины.

6 января власти Украины объявляли воздушную тревогу на всей территории страны. Также 6 января сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Утром 29 декабря стало известно, что взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве. В этот день территория Украины подверглась массированному удару.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.