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Самолет Сочи — Петербург задержали из-за закурившего на борту пассажира

Рейс Сочи — Петербург задержали из-за закурившего на борту пассажира

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Depositphotos

В Сочи на час задержали вылет самолета в Санкт-Петербург из-за хулиганской выходки пассажира. Об инциденте сообщили «Известия» со ссылкой на сотрудницу сочинского аэропорта.

«Вызвали службы, полицию, принимается решение о снятии пассажира с борта. Неадекватный пассажир», — рассказали журналистам.

Как сообщили изданию очевидцы, мужчина, о котором идет речь, закурил на борту, после чего к самолету направили правоохранителей. Спустя некоторое время рейс вылетел в пункт назначения.

До этого самолет, летевший из Москвы в Волгоград, сел в аэропорту Самары из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. Отмечается, что на борту находились 130 пассажиров и члены экипажа. Авиакомпания разместила в гостинице 44 человека, остальные отказались от проживания в отеле.

3 января самолет рейса Москва — Махачкала дважды подал сигнал тревоги над Волгоградской областью спустя почти час полета.

Ранее в аэропорту Стамбула кошка сорвала взлет самолета.

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