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Стало известно, когда подадут тепло еще в часть домов Подольска

Воробьев сообщил о запуске второго котла для подачи тепла в дома Климовска

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем официальном Telegram-канале, что в остающиеся без отопления двое суток дома в Подольске планируется подать тепло в середине дня в воскресенье.

Он рассказал, что в Климовске работа ведется вторые сутки. По его словам, в скором времени ожидается запуск второго котла на 20 гигакалорий, что усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры.

«После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди — ожидаем это к середине дня», — написал Воробьев.

6 января глава Подольска Григорий Артамонов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера. Причиной послужило продолжительное отсутствие отопления в домах, расположенных в микрорайоне Климовск. До этого в Подольске стабилизировали работу аварийной котельной.

Ранее в администрации Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП на теплосетях.

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