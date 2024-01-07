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Патриарх Кирилл призвал не отвергать покаявшихся эмигрантов

Патриарх Кирилл: нельзя отвергать уехавших из России, если они осознали ошибку

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что РФ не стоит отталкивать уехавших из страны и ругавших ее людей, если они осознали свою ошибку. Об этом клирик заявил в рождественском интервью на телеканале «Россия 1».

«Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — сказал патриарх.

По мнению священнослужителя, среди эмигрантов есть «вполне достойные люди», которые уехали по ошибке либо из страха, либо в поисках комфорта, но были «посрамлены на этом пути». Патриарх подчеркнул, что говорит с позиции служителя церкви, которая не учитывает степень вовлеченности уехавших людей в преступления: это уже прерогатива правоохранительных органов.

До этого патриарх Кирилл заявил, что внешние угрозы обойдут Россию стороной, если ее граждане сохранят в себе православную веру.

Ранее патриарх выразил соболезнования в связи со взрывами в иранском Кермане.

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