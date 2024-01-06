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В Днепре произошли несколько взрывов

«Общественное. Новости»: взрывы произошли в украинском городе Днепр

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Gleb Garanich/Reuters

Звуки взрывов раздались в украинском городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщает местное издание «Общественное. Новости».

По информации журналистов, в населенном пункте произошли сразу несколько взрывов. Однако их точное количество и другие подробности о ситуации в городе не уточняются.

Согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения, в настоящее время в двух регионах Украины объявлена воздушная тревога. О возможной опасности предупредили жителей Николаевской и Днепропетровской областей.

Утром 6 января украинское издание «Страна.ua» опубликовало материал, согласно которому в Харькове произошли несколько взрывов. Иные сведения о произошедшем не поступали.

Позже в подконтрольном украинским властям городе Херсон также заявили о взрывах. Отмечалось, что звуки взрывов раздались в центральных районах населенного пункта.

Незадолго до этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. На интерактивной карте, разработанной министерством цифровой трансформации страны, все регионы одновременно попали в «красную зону».

Ранее в Великобритании заявили о панике в европейских странах из-за российских ударов по столице Украины.

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