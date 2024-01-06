Между Белгородом и Москвой запустят два дополнительных поезда

Два дополнительных пассажирских состава начнут курсировать между Москвой и Белгородом в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК), опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале организации.

Отмечается, что 9 и 10 января из Белгорода в российскую столицу должен выехать состав № 527/528. Отправление запланировано на 11:00 мск в оба дня, уточняется в сообщении.

При этом в обратном направлении данный поезд отправится 10 и 11 января в 23:20 мск. Состав включает в себя 10 вагонов и предназначен для перевозки 482 пассажиров.

Кроме того, 7 января в 1:36 из Белгорода в Москву должен выехать дополнительный поезд № 220/219. Он состоит из 13 плацкартных и купейных вагонов, рассчитанных на 536 человек.

«Также в состав поезда № 720/719 «Ласточка» будет включено дополнительно пять вагонов, которые обеспечат 341 место», — говорится в заявлении.

Ожидается, что упомянутый состав продолжит курсировать ежедневно в обоих направлениях. В период с 7 по 30 января в 14:10 поезд будет отправляться из Москвы, а в период с 8 по 31 января в 4:32 «Ласточка» будет выезжать из Белгорода.

Ранее пассажирам поезда Челябинск – Екатеринбург продали билеты в несуществующий вагон.