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Между Белгородом и Москвой запустят два дополнительных поезда

ФПК: два дополнительных состава начнут курсировать между Москвой и Белгородом

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Варвара Гертье/РИА Новости

Два дополнительных пассажирских состава начнут курсировать между Москвой и Белгородом в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК), опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале организации.

Отмечается, что 9 и 10 января из Белгорода в российскую столицу должен выехать состав № 527/528. Отправление запланировано на 11:00 мск в оба дня, уточняется в сообщении.

При этом в обратном направлении данный поезд отправится 10 и 11 января в 23:20 мск. Состав включает в себя 10 вагонов и предназначен для перевозки 482 пассажиров.

Кроме того, 7 января в 1:36 из Белгорода в Москву должен выехать дополнительный поезд № 220/219. Он состоит из 13 плацкартных и купейных вагонов, рассчитанных на 536 человек.

«Также в состав поезда № 720/719 «Ласточка» будет включено дополнительно пять вагонов, которые обеспечат 341 место», — говорится в заявлении.

Ожидается, что упомянутый состав продолжит курсировать ежедневно в обоих направлениях. В период с 7 по 30 января в 14:10 поезд будет отправляться из Москвы, а в период с 8 по 31 января в 4:32 «Ласточка» будет выезжать из Белгорода.

Ранее пассажирам поезда Челябинск – Екатеринбург продали билеты в несуществующий вагон.

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