В Москве мужчина получил ожоги лица при попытке пожарить шашлык

Житель российской столицы получил серьезные ожоги лица, когда пытался пожарить шашлык во дворе одного из жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В материале отмечается, что инцидент произошел в московском районе Марьина Роща. Мужчина вместе с друзьями решил не ехать на дачу в новогодние каникулы и остаться праздновать в городе.

При этом в один из дней они вынесли мангал во двор жилого дома, расположенного по Складочной улице. Товарищи хотели приготовить шашлык, однако реализовать соответствующий план им так и не удалось.

Как указано в публикации, при подготовке один из москвичей вылил в мангал жидкость для розжига и начал поджигать угли. Но в результате пламя вырвалось прямо в лицо 34-летнему мужчине, который получил серьезные ожоги.

«Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу», — говорится в материале.

Другие подробности о состоянии гражданина пока не уточняются. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, уточняется в публикации.

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