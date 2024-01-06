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Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем

Мантуров исполнил желание 17-летнего школьника осмотреть истребитель Су-57

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 17-летнего Алексея, который хотел встретиться с летчиком испытателем. Об этом сообщает ТАСС.

Юноша встретился с летчиком Сергеем Костиным, который показал ему истребитель Су-57.

«Алексей, выполняем твое желание. Знакомьтесь — наше все, наш боевой современный самолет пятого поколения, который сейчас везде себя хорошо показывает. Из школьников ты первый, кто посмотрел на него вблизи», — сказал летчик.

4 января сообщалось, что новогодние мечты троих детей исполнились с помощью министра иностранных дел России Сергея Лаврова в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

28 декабря стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках акции «Елка желаний» познакомит девочку из Москвы с пилотажной группой.

Ранее президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по национальным проектам, для того чтобы пообщаться с девочкой, чью мечту глава государства исполнил в рамках акции «Елка желаний».

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