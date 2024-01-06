Власти сообщили, когда отопление вернут в подмосковный Климовск

Власти Московской области рассчитывают возобновить подачу отопления в основную часть домов микрорайона Климовск в Подольске к утру 7 января. Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья.

В сообщении говорится, что аварийные бригады работали в этом районе всю ночь. Специалистам удалось стабилизировать функционирование котельной и обеспечить циркуляцию теплоносителя в сетях. В данный момент идет поэтапная подача тепла в дома.

Всего из-за аварии, как отмечается, пострадали 173 строений.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что почти весь Климовск отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода, где произошло отключение электричества, после чего последовал гидроудар. По его словам, проблема оказалась в том, что «ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области».

До этого сообщалось, что в Подольске ввели режим ЧС локального характера.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за перебоев в предоставлении электроэнергии, отопления и водоснабжения в Подмосковье.