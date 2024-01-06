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Россиянка сообщила о краже ее кошки сектантами «для спасения мира от ядерного взрыва»

Россиянка заявила, что сектанты похитили ее кошку и увезли на Бали

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manvan.tara/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россиянка Дарьяна Можаева рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сектанты похитили ее кошку, увезли на Бали и возвели в культ.

Она рассказала, что ее подруга, которая сидела с кошкой, «сошла с ума» и попала в секту.

По словам девушки, кошку по кличке Кали украли 31 декабря и увезли на Бали люди, которые верят, что домашний питомец «имеет предназначение и спасет мир от ядерного взрыва, который будет 15 января».

В декабре блогер Айза сообщила, что так и не нашла свою кошку Юки, которая пропала с виллы девушки в Таиланде. По ее словам, на Бали часто похищают породистых животных, чтобы потребовать выкуп от их хозяев. Айза выразила надежду, что с кошкой породы сфинкс так и произошло. Она также рассказала, что ее сын Сэм от рэпера Гуфа очень тяжело переживает пропажу Юки.

Девушка выразила надежду, что кошку украли в целях выкупа. Позже она сняла видео, на котором они вместе с сыном расклеивают объявления по острову, чтобы найти пропавшего питомца.

Ранее в немецкой деревне пропал интернет из-за муравьиной оргии.

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