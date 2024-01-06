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Стало известно местонахождение Ивлеевой

Ивлеева опровергла свой отъезд из России после голой вечеринки

Блогерша Анастасия Ивлеева находится в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео она записала в своем Telegram-канале.

Ивлеева поздравила своих зрителей с Новым годом, а также с наступающим Рождеством. Она отметила, что в Санкт-Петербурге проводит время с семьей и друзьями.

4 января Telegram-канал «Небожена» сообщал, что Ивлеева решила на время уехать в Дубай после скандала с «голой» вечеринкой.

30 декабря Telegram-канал «Светские хроники» писал, что у Ивлеевой могла начаться анорексия из-за хейта после «голой» вечеринки.

20 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой «Almost naked». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде: среди звездных гостей числились в том числе Лолита, Киркоров и Билан. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее комик и актер Гарик Харламов высмеял участников «голой» вечеринки в шоу «Кстати».

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