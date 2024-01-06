Гладков осмотрел места обстрелов в Шебекинском городском округе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов посетили населенный пункт Шебекино, подвергшийся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом руководитель региональной администрации написал в личном Telegram-канале.

Он отметил, что в ходе визита чиновники встретились с руководителями поврежденных предприятий и обсудили восстановление объектов инфраструктуры. По словам Гладкова, власти намерены оказать предпринимателям всю необходимую помощь.

«Еще раз повторю: все предприятия на территории округа гражданские! Военных объектов на территории округа не было и нет. Вооруженные силы Украины продолжают бить по мирным жителям!» — подчеркнул губернатор области.

Глава региона добавил, что также посетил населенный пункт Новая Таволжанка и оценил динамику работ по восстановлению местных инфраструктурных объектов. Как указал Гладков, всего за минувшую неделю специалисты отремонтировали 42 постройки на территории Шебекинского городского округа.

При этом в настоящее время в Новой Таволжанке продолжается восстановление домов по улицам Гражданской, 9 Мая и Зеленой. Во многих зданиях идет внутренняя отделка, уточнил руководитель местной администрации.

«Строители максимально стараются вернуть прежний облик селу и у них это получается. Динамика работ хорошая, пусть она такой и остается», — резюмировал Гладков.

Вечером 5 января украинские солдаты обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадал один человек. Как рассказал губернатор Белгородской области, ранения получил охранник одного из местных предприятий.

Ранее Гладков уточнил число пострадавших во время обстрелов жителей Белгородской области, которые до сих пор остаются в больницах.