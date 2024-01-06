В Краснодаре нашли тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой

Сотрудники полиции обнаружили тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой в частном доме, расположенном по Офицерскому проезду в городе Краснодар. Об этом сообщила председатель регионального отделения Союза журналистов РФ Диана Горбань, передает ТАСС.

«Да, это так. Мне это [смерть Коноваловой] подтвердила руководитель ГТРК «Кубань» Екатерина Анатольевна Минькова, которая общалась с ее сыном и правоохранительными органами», — отметила она.

По данным агентства, у погибшей журналистки остались взрослый сын и 15-летняя дочь. При этом Горбань подчеркнула, что руководство ГТРК «Кубань» и представители Союза журналистов РФ готовы оказать семье Коноваловой помощь при организации похорон.

В свою очередь, в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о начале проверки по факту произошедшего. Согласно информации ведомства, помимо тела 48-летней журналистки в частном доме было обнаружено тело ее 52-летнего бывшего мужа.

Как отметили представители надзорного органа, при осмотре тел специалисты не обнаружили видимых телесных повреждений. Тем не менее сотрудники СК РФ назначили проведение судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти.

В 2003 году Коновалова переехала из Москвы в Краснодарский край, тогда же получив должность корреспондента и ведущей «Вести.Кубань». Кроме того, в разное время журналистка вела эфиры на «Екатеринодаре» и являлась главой новостной редакции на «Первом радио».

Позже она возглавила дирекцию информационного вещания телеканала «Кубань 24», а впоследствии начала работать в новостном отделе портала «Юга.ру». В последние годы жизни Коноваловой довелось работать главным редактором «Живой Кубани» и шеф-редактором ГТРК «Кубань».

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