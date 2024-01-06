В Белгороде отменили рождественские богослужения

В Белгороде отменили ночные рождественские богослужения. Об этом сообщил глава администрации Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой», — сообщил он.

Демидов добавил, что полную информацию прихожанам сообщат настоятели городских храмов.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что желающие выехать из Белгорода из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут перевезены в безопасные места на территории региона. По его словам, ситуация в городе остается непростой. Губернатор сообщил, что провел встречу с жителями города, во время которой они выразили опасения за свою жизнь и имущество. По его словам, власти готовы перевезти белгородчан в Старый Оскол или Губкин, где они будут находиться в комфортных условиях и смогут провести столько времени, сколько необходимо.

До этого сообщалось, что Белгород и районы области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины.

Ранее в Белгороде после обстрелов возобновили курсы первой медпомощи.