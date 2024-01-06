Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгороде отменили рождественские богослужения

В Белгороде нашли нужным отменить ночные рождественские богослужения

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В Белгороде отменили ночные рождественские богослужения. Об этом сообщил глава администрации Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой», — сообщил он.

Демидов добавил, что полную информацию прихожанам сообщат настоятели городских храмов.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что желающие выехать из Белгорода из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут перевезены в безопасные места на территории региона. По его словам, ситуация в городе остается непростой. Губернатор сообщил, что провел встречу с жителями города, во время которой они выразили опасения за свою жизнь и имущество. По его словам, власти готовы перевезти белгородчан в Старый Оскол или Губкин, где они будут находиться в комфортных условиях и смогут провести столько времени, сколько необходимо.

До этого сообщалось, что Белгород и районы области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины.

Ранее в Белгороде после обстрелов возобновили курсы первой медпомощи.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами