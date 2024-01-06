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В Москве умер внук Никиты Хрущева

Mash: 69-летний внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей умер в Москве

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Василий Егоров/ТАСС

Внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей умер в своей московской квартире на Тверской улице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 69-летний Аджубей был сыном дочери Хрущева Рады Никитичны. Он позвонил другу и сообщил о плохом самочувствии. Приехавшие на место медики не смогли сразу попасть в квартиру, им пришлось вызывать спасателей. Когда дверь удалось открыть, то внутри нашли Алексея без признаков жизни. Причины трагедии установят врачи.

До этого артист Михаил Боярский был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать. Он находился под наблюдением врачей. Сын Боярского Сергей рассказывал, что в больнице состояние актера было нормальным, а его настроение было хорошим.

Уже 4 декабря Боярского выписали из больницы. Артист признался, что чувствует себя замечательно, и уехал домой с супругой Ларисой Луппиан.

Ранее блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ей пришлось вызывать скорую помощь в канун Нового года.

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