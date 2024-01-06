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«Словом года» на Украине стала «мобилизация»

«Мобилизация» стала словом 2023 года по версии словаря украинского языка «Мыслово»

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

«Словом 2023 года» на Украине стала «мобилизация». Такой выбор сделал словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово», сообщает издание «Страна.ua».

«Слово «мобилизация» потеснило другого кандидата на слово года — «контрнаступление», — говорится в публикации.

Практически все остальные слова-кандидаты также связаны с боевыми действиями. В их числе издание упоминает слова «уклонист» (мужчина, уклоняющийся от мобилизации), «яйца по 17 гривен» (символ коррупции в Минобороны Украины), «дрон» (боевой беспилотный летательный аппарат), «позиционная война» (реакция на публикацию статьи главкома ВСУ Валерия Залужного о переходе военного конфликта на новый этап), а также — «блокада/деблокада» (блокировка украинских морских портов Россией и украинско-польской границы – польскими дальнобойщиками).

Из общемировой повестки в список попал лишь «искусственный интеллект».

19 декабря во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах военных мобилизовать полмиллиона человек.

25 декабря эти сведения подтвердились.

26 декабря в Раде усомнились в мобилизации 500 тысяч украинцев из-за отсутствия денег.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против мобилизации женщин.

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