На Алтае мужчина с ружьем пришел в бар из-за громкой вечеринки

В селе Чоя республики Алтай мужчина с ружьем пришел в бар, посетители которого мешали ему спать громкой музыкой и криками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике Алтай.

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на 5 января. Оказалось, что 39-летний местный житель сам вызвал полицию и жаловался на шум, но не дождался участкового и решил попытаться разобраться с шумом сам.

К моменту приезда полицейского заявитель пришел в питейное заведение, где начал снимать на смартфон посетителей. Между ним и гостями бара начался конфликт. Сельчанин отправился домой, взял самозарядное гладкоствольное ружье «Сайга-12», которое зарегистрировано на него, после чего вернулся к бару и несколько раз выстрелил в воздух.

Сотруднику полиции после продолжительных уговоров удалось забрать оружие у мужчины и отвезти его и конфликтующих в отделение для разбирательств. Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Ранее в Таганроге сотрудник полиции в свой выходной обезвредил мужчину, который угрожал кассиру в продуктовом магазине боевой ручной гранатой.