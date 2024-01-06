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В Харькове произошли взрывы

«Страна»: в Харькове произошли взрывы

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Gleb Garanich/Reuters

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах, которые слышат в Харькове», — пишет издание.

Другие подробности происходящего не приводятся. До этого на территории Украины была объявлена воздушная тревога. В прошлый раз воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена 2 января. Она продолжалась почти 3,5 часа и стала наиболее длительной за последнее время.

4 января в Харькове произошла серия взрывов. Об этом сообщал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

До этого Олег Синегубов заявил, что в городе Чугуеве Харьковской области одно из предприятий получило повреждения в результате взрывов. По его словам, взрыв произошел вечером 31 декабря, повреждены ангар и склад.

Ранее почти 260 тысяч киевлян остались без света после взрывов.

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