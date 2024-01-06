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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На Украине объявили воздушную тревогу на всей территории страны утром 6 января

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Global Look Press

Власти Украины объявили воздушную тревогу на территории всей страны. Это следует из данных официального ресурса по оповещению.

В прошлый раз воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена 2 января. Она продолжалась почти 3,5 часа и стала наиболее длительной за последнее время.

До этого в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв.

Утром 2 января в украинской столице произошла серия взрывов, в результате которых нарушилось электроснабжение города. Частично без света остались горожане в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах Киева. Местные СМИ предположили, что электроэнергию могли отключить заранее.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее почти 260 тысяч киевлян остались без света после взрывов.

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