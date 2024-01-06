В Белгороде после обстрелов возобновили курсы первой медпомощи

В Белгороде возобновили курсы по оказанию доврачебной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, он получил несколько обращений от местных жителей, которые просили возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Уже 5 января такие курсы провели на базе Центра молодежных инициатив в Белгороде.

С 6 января курсы собираются открыть в Центре молодежных инициатив, культурном центре «Октябрь» в парке Ленина и в поликлинике №6. С 9 января инструкторы центра «Воин» будут проводить углубленный курс первой помощи.

Гладков напомнил, что почти два года на базе центра медицины катастроф проходит обучение желающих.

До этого жителям Белгорода посоветовали оклеить окна скотчем для защиты от взрывов. Спасатели отметили, что оклеивание скотчем защитит окна от взрывной волны — стекла не разлетятся на мелкие осколки и не поранят людей внутри.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.